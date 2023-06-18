Üniversite bahçesinde harem selamlık etkinlik: Belediye başkan yardımcıları da katıldı

Kocaeli’nde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi’nde faaliyet yürüten Yeniler Topluluğu ve Seferber Topluluğu tarafından üniversite kampüsünün içinde düzenlenecek olan piknikte, erkek ve kadın öğrencilerin ayrı ayrı oturacağı gündeme gelmiş ve söz konusu etkinlik tepkiyle karşılanmıştı.

Etkinliğe yönelik tepkilerin ardından Gebze Teknik Üniversitesi Yönetimi söz konusu uygulamanın "farklı görüşlere sahip olma hakkı ve ifade özgürlüğü" olduğu öne sürmüştü.

Okul öğrencilerinin tepkilere karşın 'harem selamlık bahar pikniği' yapıldı. Etkinliğe Gebze Belediye Başkan Yardımcıları ve rektör de katılım gösterdi.

Gazeteci Murat Ağırel, erkek ve kadın öğrencilerin okul bahçesinde ayrı ayrı katıldıkları etkinlikten görüntüleri paylaştı.