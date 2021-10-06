Üniversite açıldı, inşaat sürüyor: 'Kampüs şantiyeye döndü'

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde "inşaat ve altyapı hazırlıkları" okulların açılmasına rağmen, hâlâ devam ediyor.

5 Ekim Salı akşamı Mühendislik Fakültesi öğrencilerine "altyapı hazırlıkları" gerekçe gösterilerek derslerin bir hafta daha online olarak işleneceği mail olarak iletildi. Sağlık fakültelerinin bir arada bulunduğu Başıbüyük Kampüsü’nde ise iş makinelerinin sesi öğrencilerin ve akademisyenlerin seslerini bastırır durumda.

Ayrıca öğrencilerin sosyal alanlarının olmadığı bir kampüste, tek sosyalleşebilecek alanları olan fakülte önleri de çalışmalar nedeniyle ellerinden alınmış oldu.

Fakültelerinden çıkartılarak RTE Külliyesi'ne taşınmaya zorlanan öğrenciler, kampüslerinin şantiye halinde olması nedeniyle hakları olan nitelikli eğitimi alamadıkları için duruma tepkili.