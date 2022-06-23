UNICEF'ten çağrı: 8 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gıda kıtlığından en çok etkilenen 15 ülkedeki milyonlarca çocuk için harekete geçtiğini açıkladı. Afganistan, Burkina Faso, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Yemen'de 5 yaş ve altındaki 8 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan UNICEF, çocuk ölümlerinde yaşanması muhtemel patlamanın engellenmesine yardımcı olunması için bu ülkeleri bir "hızlandırma planına dâhil ettiğini" duyurdu.

DW'nin haberine göre, UNICEF küresel gıda krizinin etkilerinin ağırlaşmasından ötürü sene başından beri 260 bin çocuğun daha ölüm riski seviyesine geldiğini ve bunun dakikada bir çocuk anlamına geldiğini belirterek alınması gereken önlemlerin aciliyetine dikkat çekti.

Yaşanan krizin derinleşmesinde Ukrayna savaşı sebebiyle artan gıda fiyatlarının, birçok ülkede iklim değişikliği nedeniyle görülen uzun süreli kuraklığın ve pandeminin ekonomik etkilerinin rol oynadığı belirtildi.

Söz konusu 15 ülkenin acilen gıda ve ilaç yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden UNICEF, önümüzdeki günlerde Almanya'da bir araya gelecek olan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerine çağrıda bulundu. UNICEF G7 ülkelerinden 1,2 milyar dolarlık yardım paketi talep etti.