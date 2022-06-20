BM: 100 milyondan fazla insan yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2021 sonunda dünya genelinde çatışma, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan toplam insan sayısının 89,3 milyona yükseldiğini, bu seneyse Rusya-Ukrayna çatışmaları ve başka yerlerdeki çatışmalar nedeniyle bu sayının 100 milyonu aştığını açıkladı.

Dünya Mülteciler Günü için açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi yerlerde yeni veya devam eden acil durumlar, bu şaşırtıcı rakama katkıda bulundu” dedi.

'Dünya liderleri sorunları çözmekte aciz ve isteksiz'

Filippo Grandi, dünya liderlerinin çatışmaları çözmekte "aciz veya isteksiz" olduklarını belirterek, “Biz UNHCR'de yakın zamanda hayal bile edilemeyecek gibi görünen bir şeyi duyurduk: 100 milyon insan şimdi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi yerlerde yeni veya devam eden acil durumlar, bu şaşırtıcı rakama katkıda bulundu” dedi.

'Dünyanın bir seçeneği var'

Grandi, dünyanın şu anda sadece bir seçeneği olduğunu söyleyerek, “Dünyanın bir seçeneği var: ya zulüm, şiddet ve savaş eğilimini tersine çevirmek için bir araya gelin ya da 21. yüzyılın mirasının devam eden zorunlu yerinden edilme olduğunu kabul edin. Yapılacak hangi şeyin doğu ve akıllıca olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.