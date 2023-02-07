UNICEF: Depremde binlerce çocuk ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma sebep olan deprem ve artçı sarsıntıları nedeniyle binlerce çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

UNICEF Sözcüsü James Elder, “Dün, Türkiye’nin güneyini ve Suriye’nin kuzeyini dün sabah vuran depremler binlerce çocuğu öldürmüş olabilir” dedi.

'Sıcaklıklar donma noktasının altına düşüyor'

Depremlerin ardından UNICEF'ten yapılan açıklamada, binlerce çocuk ve ailenin hayati risk ile karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Ölü sayılarının artmasından endişe edildiğini aktaran kuruluşun açıklamasında, "Sıcaklıkların düzenli olarak donma noktasının altına düştüğü, dondurucu kar ve yağmur yağışının yaygın olarak yaşandığı bir dönemde, binlerce evin yıkılmış olması, ailelerin evlerinden olması ve insanların açık hava koşullarına maruz kalması muhtemeldir" denildi.

'Gelen görüntüler yürekleri parçalar nitelikte'

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Türkiye ve Suriye'den gelen görüntüler yürekleri parçalar nitelikte. İlk depremin sabahın erken saatlerinde, pek çok çocuğun derin uykuda olduğu sırada meydana gelmesi, durumu daha da tehlikeli hale getirirken, artçı sarsıntılar devam eden riskleri daha da arttırdı. Kalbimiz ve düşüncelerimiz, özellikle sevdiklerini kaybeden veya yaralananlar başta olmak üzere depremden etkilenen çocuklar ve ailelerle birlikte. Acil önceliğimiz, bu çocukların ve ailelerin ihtiyaç duydukları desteğe bir an evvel ulaşmalarıdır."