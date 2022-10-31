Ünal'ın istifası sonrası AKP Grup Başkanvekili olan Zengin'den ilk açıklama

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın bu akşam AKP Grup Başkanvekilliğinden “affını istemesinin” ardından Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili olarak atandı.

Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mahir Ünal’a teşekkür etti, AKP grubunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Zengin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal’a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

Genel Merkez’den… AK Parti Grubuna… Milletimiz, Meclisimiz, Ülkemiz için çalışmaya devam.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, MYK ve MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, dualarını iyi dileklerini ileten bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

Mahir Ünal, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti. Ünal’ın bu sözleri kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Ünal’ın bu sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki göstermişti.

Mahir Ünal, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada ise “Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum” demişti.

Ünal, bu akşam ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” diyerek AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifasını duyurmuştu.