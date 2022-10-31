Mahir Ünal AKP'deki görevinden istifa etti

Mahir Ünal, AKP grup başkanvekilliği görevinden 'affını talep ettiğini' duyurdu.

Haber Merkezi

Mahir Ünal, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.

Ünal'ın Cumhuriyet'i hedef alan sözleri tepkilere yol açmıştı.