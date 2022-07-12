Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında yaşanan tekne kazasında Ankaralı patron Ünal Pala ve eşi Evrim Pala yaşamını yitirmiş, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında saatte yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi. Ünal Pala’nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

Öte yandan, Pala çiftinin, çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri üzerinde durulduğu öğrenildi.