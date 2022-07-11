Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı: İki ölü, bir yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı patron Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü.

DHA'nın haberine göre, Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastanede tedavisi süren Mina'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.