Umut'un dostları İstanbul'dan ses verdi: Halkın vicdanı yargılanamaz!

Lisanslı bisikletçi Umut Gündüz 15 Temmuz 2020'de alkollü araç sürücüsü Çağdaş Şenyüz tarafından katledilmiş, katil Şenyüz açılan davada tutuksuz yargılanmıştı.

27 Aralık'ta görülen duruşmada katile yalnızca 4 yıl 5 ay ceza verilmesine ve üstelik "iyi hal" indirimi uygulanmasına tepki gösteren Menderes Gündüz'e karşı 1 yıldan 2 yıl 4 ay hapis cezası talebiyle "kamu görevlisine hakaret"ten dava açıldı. Baba Menderes Gündüz, 10 Mayıs Salı günü Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık sandalyesine oturacak.

'Gündüz ailesi artık bizim için bu halkın vicdanını temsil ediyor'

Umut'un İstanbul'daki dostları Ankara'da görülecek dava öncesinde bugün bir araya gelip Umut için pedal çevirdi. Üsküdar'dan Beykoz hattına doğru ilerleyen bisikletliler Umut'un babası Menderes Gündüz'e dayanışma duygularını dile getirdiler. Sürüşe katılan bisikletlilerden İbrahim Can, duyduğu öfkeyi, "Acılı bir babanın yüreğine biraz olsun su serpecek bir karar beklerken sanık sandalyesine oturtulmasını vicdanım kabul etmiyor" biçiminde ifade etti. Can sözlerini şu biçimde sürdürdü:

"Geçen yaz Türkiye'nin dört bir yanına gidip kendileri gibi adalet arayışındaki aileleri ziyaret eden Gündüz ailesi artık bizim için bu halkın vicdanını temsil ediyor. Menderes Gündüz'e açılan dava Çağdaş Şenyüz başta olmak üzere bütün bisikletli katillerini cesaretlendirmektir. Biz Umut'un dostları olarak bu adaletsizliğe asla boyun eğmeyeceğiz."