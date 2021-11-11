Umut Tekstil’de işçilerin hakları sigorta oyunlarıyla gasp edildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Umut Tekstil’de yıllardır çalışan bir işçinin 1 yıldan fazla çalışmasının sahte şirketlerde gösterildiği fark edildi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na (PE) gelen ihbara göre, birden fazla şirkette giriş çıkış gösterildiği, fason şirketler üzerinden işçinin sigortasında sahtecilik yapıldığı anlaşıldı.

SGK inceleme başlattı, işçi mağdur

PE’ye ulaşan işçi, SGK’nın inceleme başlattığı ve sahtecilik yapılan dönemlerin kontrol edildiğini aktardı. Uzun yıllar boyunca Umut Tekstil’de çalışan işçi 1 yıldan fazla çalışmasına karşılık olan hizmet kaydının silinmesi tehlikesi yaşadığını belirtti.

Halihazırda şirketin sahtecilik yaptığı dönemlere ilişkin kayıtlar K kodu (Kontrollü işyeri) ile kodlanmış durumda. K kodu sahte işyeri olduğu tespit edilen kişiler veya şirketler adına kayıtlı diğer işyerleri anlamına geliyor. Buna göre Umut Tekstil’in bildirdiği şirketlerin sahte olduğu tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla sigortasında sahtecilik yapılan işçi, bu dönemlerdeki sigorta kayıtlarının iptal olma tehlikesiyle karşı karşıya. İptal işleminin ise işçinin emeklilik tarihinin uzaması, emekli ikramiyesi ile maaşının düşmesi, kıdem tazminatının azalması gibi çok ağır sonuçları bulunuyor.

Açıklama yapılmadı

Sahteciliğin tespit edilmesinden sonra işçinin gerekli başvuruları yapmasına rağmen Umut Tekstil’den hiçbir açıklama ve geri dönüş yapılmadığı öğrenildi. Fabrikada pek çok işçinin, sigortasında yapılan sahtecilikle mağdur edildiği ifade edildi.

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