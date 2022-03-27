Umut örgütlülükle buluştu: Karşıyaka'da halkın temsilcileri seçildi

Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin ülke genelinde düzenlediği “TKP Adaylarını Belirliyor” toplantılarının Karşıyaka (İzmir) ayağı bugün Boyoz Kültür Sanat Akademi’de gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanları, salonda “Eşitlik ve Özgürlük için Emekçiler Bir Adım Öne Çıkıyor” pankartı ile eşitlik ve özgürlük mücadelesine güç katan şarkılar karşıladı. TKP Karşıyaka ilçe komitesi adına yapılan kısa sunumun ardından, açılış konuşması Parti Merkez Konseyi üyesi Yiğit Günay tarafından yapıldı.

'Bu ülkenin doktorları bir insanın gözüne 10 saniye baktıklarında açlığı tanıyorlar'

Günay, “Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?” sorusu ile başladığı konuşmasına ve karşılaştığı bir olayı anlatarak devam etti:

"Soğuk günlerden birinde vapura binerken, önümde sendeleyerek yürüyen bir kişi gördüm. Yerime oturduktan sonra, yüksek bir ses duydum. Az önce önümde yürüyen kişi, yüz üstü bir şekilde yere düşmüştü. Hızla yanına gittik. Orada genç bir hekim de varmış. Genç hekim, telefonun ışığı ile yerde yatanın gözlerine baktı ve dedi ki, ‘Beslenmen lazım’. Yerde yatan biraz kendine geldiğinde, konuşma şansımız oldu. Atık kağıt toplayıcısıymış. 3 kardeşine bakıyormuş. O gün arabası çalındığı için sırtında torbası tüm gün yükünü kendi taşıyarak çalışmış.”

Tanık olduğu bu trajedinin, toplumun bir trajedisi olduğunu belirten Yiğit Günay, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Bu ülkenin doktorları bir insanın gözüne 10 saniye baktıklarında açlığı tanıyorlar. Aynı ülkede, Hazine ve Maliye Bakanı, 'benim gözlerimin içine bakın ve oradaki ışıltıyı görün' diyor. Yine aynı ülkenin AKP'li cumhurbaşkanı ise, o açlığı gören doktorlara 'nereye gidiyorsanız oraya gidin' diyor.

İstanbul’da işlem gören şirketler kâr oranları açıklıyorlar, Sabancı Holding’in kârını %152 arttırdığını öğreniyoruz. Ve bunlar, ‘ülke çok zor durumda, pandemi var, sıkın dişinizi dedikleri’ bir zamanda oluyor. Ve bunlar olurken, gözlerimizin içine bakmaktan imtina eder haldeyiz. Ve bu halimiz, bu tablonun en önemli nedenlerinden birisi…

'Üç ilkeyi önemsiyoruz'

İşte bu nedenle, adım atmamız gerekiyor. Adım atmak, halkın, birlikte mücadele edeceği insanların gözlerinin içine bakması ve ben de varım demesidir. Bunun temel yollarından bir tanesi, TKP'nin çağrısına kulak vermeleridir, TKP gönüllüsü olmalarıdır."

Yiğit Günay konuşmasında şunları kaydetti:

"Üç ilkeyi önemsiyoruz. Birincisi, sınıfsal bakmak. Patronlar kazandığında biz kaybediyoruz. Bunun tersi de doğru. Bizim kazanmamız için patronların kaybetmesi gerekiyor. İkincisi, anti emperyalist olmak. ABD, AKP’li cumhurbaşkanına biraz mesafe koyduğunda sevinen bir muhalefetten olmayacaksınız. Üçüncüsü ise, laiklik. Herhangi bir şekilde laiklikten taviz vermeye hazırsanız, çağrımız size değil."

'Soru budur: Ekmek neden herkesin ekmeği değildir?'

Yiğit Günay’ın konuşmasının ardından sözü, TKP Danışma Kurulu üyesi şair Tuğrul Keskin aldı. “Kardeşlerim, yoldaşlarım, dostlarım… Hepiniz hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasına “Acıları göğüsleyebilmek için bir arada durmamız gerekir. Dünyanın her yerinde kapitalistler birleşiyor. Öyleyse, biz de onlara karşı, yüreklerimizi birleştireceğiz. Yoksulun gözlerinden kan akıyor. Ama Bakanın gözlerinden ışık saçılıyor. Ne kadar da ayrı insanlar olduğumuzun göstergesi bu” diye devam eden Keskin, Cervantes’in “Don Kişot” adlı eserinden bir bölümü aktardı:

“Kenti hayali topraklarına kattıkları anda Sancho Panza, Don Kişot’a ‘İşgal ettiğimiz topraklarda bana da bir valilik verecek misin?’ diye sorar. Don Kişot, Panza’ya soru ile yanıt verir: 'Vali olunca nasıl yöneteceksin?' ve ardından ekler 'Zenginin sözlerine değil, halkının gözlerine bakarak yönetmelisin.' Bugün iktidardakiler, halkın gözüne bakamazlar. Ama bizler, bakabiliriz. Çünkü, yaşananlar ve çözüm sınıfsaldır."

Keskin şöyle konuştu:

"Bedrettin’in dediklerini hatırlayalım: 'Hava herkesin havasıdır. Su herkesin suyudur. Güneş herkesin güneşidir.

Peki ekmek neden herkesin ekmeği değildir!' Soru budur, ekmek neden herkesin ekmeği değildir. Çünkü, patronlar o ekmeğe el koymaktadır".

Tuğrul Keskin, “Kalk” başlıklı şiirini, toplantıya katılan herkese ithaf ederek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmanın ardından salondan “Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var” sloganları yükseldi.

Halkın temsilcileri konuştu

Sunum konuşmalarının ardından, milletvekili aday adayları, kendilerini tanıtmaları için kürsüye davet edildiler.

İlk sözü, sağlık emekçisi Gülay Erken aldı. “Bir kadın ve hemşire olarak, bu sistemden kaynaklanan birçok sorunla karşılaştım. Değersizleştirildik, şiddete maruz bırakıldık. Şu an emekliyim. Yoksulluk sınırında yaşıyorum, faturalarımı ödemekte zorlanıyorum. Yeniden iş arıyorum. Ama çözümsüz olmadığımızı düşünüyorum. Kadınların öldürülmediği, eşit ve özgür bir dünya sosyalizmde mümkün.”

İkinci söz, Zinnettin Eren Öztürk’ündü: “27 yaşında bir emekçiyim. Gerici AKP'nin geleceğini çaldığı milyonlarca gençten biriyim. Akşam evinize yemek getiren bir kurye, alışveriş yaptığınız markette kasiyer ya da kuaförde saçınızı keserken rastlayabileceğiniz bir işçiyim. Her genç gibi geleceğimin belirsizliği en büyük derdim. Bunun sorumluları 20 yıldır ülkemizi uçuruma sürükleyen AKP ve buna karşı hiçbir çaba göstermeyen düzen muhalefetidir ve bu düzen değişmelidir.

Ev ve dükkan kiralarını aşan elektrik faturaları, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki asgari ücret, kur korumalı mevduat saçmalığıyla övünüp, bizim vergilerimizle zenginleri ve patronları daha da zengin eden sermaye dostu AKP’nin ve onun yerine alternatif görülen 6’lı ittifakın, bu siyasette yeri yoktur. Ev kiramı, faturalarımı, gelecekte çocuğumun eğitim masrafını düşünmeden ülkemde mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorum. Çözüm sosyalizmdir, emekçinin yanında olan Türkiye Komünist Partisi'dir."

Bir diğer aday adayı da, kimya mühendisi Güliz oldu. Güliz, “Karşıyaka Kadın Dayanışma Komitelerini temsilen aday adayı olmaya karar verdim. Açık söylemek gerekirse, apolitiktim. Eş dost sohbetlerinde toplumu, insanı, eşitliği savunuyor olsam da daha ötesine gidemiyordum. Ta ki, ekmeği, elektrik faturalarını dert ettiğimiz hale gelene kadar. … Annelik haklarımı işime geri dönebilecek miyim kaygısı taşımadan kullanabilmek için, doğum için hastane ve doktor seçerken, sağlık kurumlarının sermaye güdümlü olup olmadığını düşünmemek için, kendimi özgürce hekimlere emanet edebilmek için TKP’liyim. Hekimlerimizin ve hepimizin ülkede kalabilmesi için TKP’deyim" dedi.

"Bizleri her an daha iyiyi vaat ederek bir illüzyonla oyalayan, tekerini döndürme dışında gayesi olmayan bu sermayedarlara dur diyebilmek için, 'Bir sonrakinde kralsın dostum' diyerek bizi rekabete yönlendirenlere karşı çıkabilmek için TKP’deyim" diyen Baysal, sözlerini “İnsanlıkla gelen bütün haklarımızı savunabilmek için adayım” diyerek tamamladı.

Ardından metal işçisi Oktay Burazan Hüseyin kürsüye çıktı ve konuşmasında “Metal sektöründe uzun süredir işçi olarak çalışıyorum. Her sektörde olduğu gibi, bizim sektörümüzde de sorunlar var. Bildiğiniz gibi, Türkiye kendi teknolojilerini kendi üreten bir ülke değil. Bu nedenle, firmalarımızın çoğu, başka ülkelere taşeron olarak çalışmaktadır. Ülkemizdeki yasalar, ucuz işgücünü kalıcılaştırmak üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada pandemide çalışma olmazken, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınmadan, özel izinlerle çalıştırıldık. … Çalışırken ölmezseniz, hasbelkader emekliliğe hak kazanırsanız, çalışma hayatından daha zor geçen bir emeklilik ile yaşamı geçiriyorsunuz. Yakıta gelen zamlar, ulaşım ücretlerine yansıyor. Ve artık, her ay güncellenen toplu taşıma ücretleri ile karşılaşıyoruz. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok! Bu anlamda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor, bu yüzden ben de metal işçilerini temsilen TKP’den aday adayıyım” dedi.

Metal işçisinin ardından, gençlik çalışması adına Eylül Sinop söz aldı. “Bir üniversite öğrencisi ve aynı zamanda bu ülkede her an şiddete ve sömürüye maruz kalabilecek bir kadınım” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Devletin verdiği sadaka değerindeki burs miktarı ile temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum. Birçok sıra arkadaşım, sırf temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve geçinemediği için eğitimine son vermek zorunda kalıyor. Hatta birçoğumuz barınamadığı için tarikat ve cemaat yurtlarına sığınmak zorunda kalıyoruz." Sinop üniversitelerinde örgütlü mücadele ile elde ettikleri kazanımlara dair bilgi vererek sözlerini tamamladı.

Etkinlik tüm aday adaylarının tekrar sahneye çıkmasıyla alkışlar ve sloganlarla sona erdi.



