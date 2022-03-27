Ankara, İzmir, İstanbul, Muğla, Konya... Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmek için buluşuyor

Türkiye Komünist Partisi yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.

Sincan, Mamak ve Ortaca'da halk temsilcilerini seçti

Eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerinin seçildiği bugünkü ilk toplantı saat 13.00'te Ankara Sincan'da başladı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda halk temsilcilerini seçti.

Ankara Mamak'ta saat 14.00'te başlayan toplantıya ise TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı, Dayanışma Meclisi Üyesi Serdal Bahçe katıldı. Mamak'ta da halk temsilcilerini seçti.

Muğla Ortaca'daki toplantıda saat 14.00'te başladı. TKP MK üyesi Savaş Sarı'nın katıldığı toplantıda eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcileri belirlendi.

Batıkent, Bayraklı ve Karşıyaka'da toplantılar sürüyor

Ankara Batıkent, İzmir Bayraklı ve Karşıyaka'da saat 15.00'te başlayan toplantılar devam ediyor. Ankara Batıkent'te TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler ve TKP PMK üyesi Gizem Batı, İzmir Bayraklı'da TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer ve Yapıcılar müzik grubu, Karşıyaka'da TKP Merkez Konseyi üyesi Yiğit Günay ve TKP Danışma Kurulu üyesi Tuğrul Keskin toplantılara katılıyor.

Batıkent

Bayraklı

Karşıyaka

İstanbul Şişli'de saat 18.00'de

İstanbul Şişli'de de bugün saat 18.00'de Şişli Tiyatrosu'nda TKP MK üyesi Senem Doruk ve Los Obreros müzik topluluğunun katılımıyla yapılacak toplantıda halkın temsilcileri belirlenecek.

Konya'daki toplantıya Okuyan katılıyor

Konya'da Zindankale Otoparkı – Süleyman Şah Salonu'ndan saat 18.30'da başlayacak toplantıya ise TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.