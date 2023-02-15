Umut Nayir'den deprem paylaşımı: Öfkemi bastıramıyorum

Süper Lig'de Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir, deprem sonrası yaşananlara dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Üç yıl önce yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak açıklama yapan Nayir şu ifadeleri kullandı:

”3 yıl geçmiş bu twitlerin üstünden. Ne noktada olduğumuz ortada. Öfkemi bastıramıyorum. Kendimi masum hissedemiyorum. Belki daha fazla sorgulasaydık, ses çıkarsaydık bir şeylerin önüne geçebilir miydik derken buluyorum kendimi. İşin daha üzücüsü ben bunu düşünürken sorumluluğu resmi olarak taşıyanların en ufak mahcubiyet duymadan bunu öngörülemez bir durum gibi yansıtmaları.”