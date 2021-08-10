'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' turunun Adana ayağı sona erdi

15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün neden olduğu kaza sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün ailesinin "Umut için Adalet, Herkes İçin Adalet" turu devam ediyor.

Adana'daki ikinci günlerinde aile Çağdaş Hukukçular Derneği, Adana Barosu, Emek Partisi ve İnsan Hakları Derneği'ne ziyarette bulunarak dava sürecini ve adalet arayışlarını anlatmaya devam etti.

Ailenin Çağdaş Hukukçular Derneği 2. Başkanı Av. Ümit Büyükdağ, Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Başkanı Av. Yakup Ataş ile Emek Partisi Adana İl Temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde bisikletli ölümlerin son bulması, trafikte yaya ve bisikletli haklarının doğru şekilde tanımlanması, özellikle bisikletli ölümlerde cezaların daha caydırıcı olması, şehirde bisiklet kullanımı için gereken önlemlerin alınmasıyla ilgili neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra aile Doğa Bisiklet önünde bisikletli dostlarıyla birlikte açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, "Eminiz ki yüzlerce acılı aile var. Başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz. Umut İçin Adalet Diyoruz. Umut'a Ses Ol Ailesi olarak yalnız olmadığımızı çok çok iyi biliyoruz. Adana'da daha da bir sahiplenme oldu. Eminiz ki Mersin'de bu dalga bambaşka bir hal alacak. Kaza değil cinayet, bisikletli ölümlere son!" denildi.

Daha sonra bisikletli dostlarının uğurlamasıyla birlikte aile bugün itibariyle Mersin ilinde adalet turuna devam ediyor.