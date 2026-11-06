Umut Gündüz'ün babasına verilen hakaret cezası Yargıtay'dan döndü: 'Eleştiri suç değildir'

Lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından adalet mücadelesi veren babası Menderes Gündüz hakkındaki hakaret mahkûmiyeti Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sözlerin hakaret suçunu oluşturmadığına, "ağır eleştiri" niteliğinde olduğuna ve beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Ne olmuştu?

Lisanslı bisikletçi Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020'de henüz 19 yaşındayken alkollü bir sürücünün arkasından çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Ailesi, o günden bu yana hem evlatlarının yokluğuyla hem de adalet arayışının beraberinde getirdiği hukuki süreçlerle mücadele ediyor.

Aile, 26 Temmuz 2020'de "Bisikletli ölümler dursun" diyerek çıktığı yolda, yargılama sürecinde "Bisikletli yaşam için Adalet" talebini dile getirdi. Gündüz ailesi bugün ise "Umut için Adalet, herkes için Adalet" diyor.

Yargıtay: 'Ağır eleştiri, hakaret suçunu oluşturmaz'

Yargılama sürecinde mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle hakaret suçlamasıyla yargılanan Menderes Gündüz, ilk derece mahkemesince mahkûm edilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi de 23 Eylül 2024 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu esastan reddetmişti. Gündüz'ün avukatı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, sözlerin küçük düşürücü nitelik taşımadığını ve yalnızca mahkeme hâkimine yönelik olduğunu belirterek kararı temyiz etti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 22 Eylül 2026 tarihli ilamıyla temyiz istemini haklı buldu. Kararın gerekçesinde, hakaret suçuyla korunan hukuki değerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğu, her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün hakaret sayılamayacağı vurgulandı. Sözlerin, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut bir fiil ya da olgu isnadı veya sövme niteliği taşıması gerektiği belirtildi.

Daire, sanığın söylediği iddia edilen ve mahkemece kabul edilen sözlerin muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmadığını, ağır eleştiri niteliğinde kaldığını ve bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığını kaydetti. Bu durumda mahkûmiyet yerine beraat kararı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Karar oy birliğiyle alındı.

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Gündüz ailesi: 'Adalet aramak suç değildir, eleştirmek hakaret değildir'

Kararı soL'a değerlendiren Menderes Gündüz, ailesi adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu süreçte yaşadığımız hukuki gelişmelerden biri de ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkımız kapsamında yürütülen yargılama oldu. Bizim için bu karar, yalnızca devam eden bir davaya ilişkin hukuki gelişme değildir. Aynı zamanda adalet arayan, yaşadığı haksızlıkları dile getiren, eleştiri hakkını kullanan ailelerin seslerini duyurabilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir."

Gündüz ailesi, şu mesajı verdi:

"Adalet aramak suç değildir. Eleştirmek hakaret değildir. Yaşadığımız acıları, itirazlarımızı ve adalet taleplerimizi dile getirmek en temel haklarımızdandır. Bizler intikam değil, adalet istiyoruz. Susmak değil, konuşmak; unutmak değil, unutturmamak istiyoruz."

Umut'un ardından başlattıkları mücadelenin yalnızca kendi evlatları için değil, trafikte hayatını kaybeden bütün insanlar ve geride kalan aileler için olduğunu vurgulayan Gündüz ailesi, "Adalet arayışımızdan da ifade özgürlüğümüzden de vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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