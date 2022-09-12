Umut Gündüz'ün annesi, oğlunun ölümüne neden olan şahsa 'hakaretten' ifade verecek

2020 yılında ulusal sporcu Umut Gündüz, bisikletiyle evine dönerken alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün kendisine çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Söz konusu bisikletli cinayetini takip eden süreçte Şenyüz tutuksuz yargılanmış ve "iyi hal indirimi uygulanmasının" ardından serbest kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Çağdaş Şenyüz'ün avukatları, Umut'un annesi Asuman Gündüz'e 'sosyal medya paylaşımları'nı gerekçe göstererek hakaret davası açmıştı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamasında Asuman Gündüz "İfademi anayasal hakkım olan karakola değil soruşturma savcısına vermek istedik. Ankara/Sincan Batı adliyesi soruşturma savcısı ifadenin karakola verilmesi konusunda ısrarcı oldu 14 Eylül 2022 Çarşamba saat 17.00‘de Ankara/Eryaman Şehit Osman Avcı polis karakoluna ifade vermeye avukatlarımızla birlikte gideceğiz." dedi.

Asuman Gündüz yaptığı açıklamada "Yaşadığımız bu büyük acının altında ezilirken intikam değil adalet istiyoruz diyerek hukukun üstünlüğünü savunduk." derken şu ifadeleri kullandı:

"Yürüttüğümüz adalet mücadelesi süresince çok acı bir tecrübe edindik, ülkemizde yaşanan cinayetlerin ve sebep olan katillerin mahkemelerde kaza denilerek ödül gibi cezalar ile hiç hapis yatmadan sıradan yurttaş gibi aramıza salındığına tanıklık ettik. Acılı aileler sevdiklerini kaybetmenin ve onların ebedi yokluğunun ağır yükü altında ezilirken birde hukuk eli ile katliama uğramalarının katillerin cezasızlık ile ödüllendirmelerinin travmasını yaşıyorlar. Ailelerin tek tutunacak dayanağı yaşamlarına devam edebilmeleri ancak adalet ile mümkün olabilir."

'Mahkemelerin cezasızlık politikalarından cesaret aldı'

Alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün aracıyla oğluna arkadan çarpması ve yaralı bir şekilde yerde bırakıp kaçması sonucu öldürmüş olduğunu hatırlatan Asuman Gündüz, "27 Aralık’taki karar duruşmasında tanık beyanları somut deliller adil bir şekilde değerlendirilmeyip tutuksuz yargılanan her mahkemeye polis ordusu içinde kahraman gibi getirilen ve götürülen ilk günden itibaren hiç pişmanlık ve suçluluk göstermeyen katile 4 yıl 5 ay ile ödüllendirilmesi ve iyi hal indirimi uygulanmasına mahkeme salonundan gülümseyerek sıradan yurttaş gibi hayatına dönmesine tanık olduk." ifadelerini kullandı.

2 yılı aşkındır yürüttükleri adalet mücadelesinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarının hedef gösterilerek kendisinden şikâyetçi olunulduğunu ifade eden Asuman Gündüz, "Oğlum Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan Çağdaş Şenyüz, mahkemelerin cezasızlık politikalarından cesaret alarak Anne olarak benden şikâyetçi olmuştur." dedi.

Asuman Gündüz, 14 Eylül 2022 Çarşamba saat 17.00‘de Ankara/Eryaman Şehit Osman Avcı polis karakoluna ifade vermeye giderken "adalet isteyen duyarlı tüm kesimleri desteğe çağırdığını" kaydetti.