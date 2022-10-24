Umut Gündüz'ün ailesinin İstinaf Mahkemesi'ne başvurusu reddedildi

15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Şenyüz, kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu kararın ardından Umut Gündüz'ün ailesi, 28 Ocak 2022 tarihinde İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi ise 17 Ekim tarihinde talebin reddine karar verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Umut Gündüz'ün ailesi "Yürüttüğümüz adalet mücadelemizi onanan bu karara karşı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.