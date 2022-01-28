Umut Gündüz'ün ailesinden İstinaf Mahkemesi’ne itiraz başvurusu

2020 yılında Ankara’da alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki profesyonel bisikletçi Umut Gündüz'ün ailesi, katilin aldığı 'ceza'nın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz etti.

Çağdaş Şenyüz, yargılandığı davada "bilinçli taksirle öldürme suçundan" 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almıştı. Umut'un ailesi kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Gündüz ailesinin avukatı tarafından yapılan itirazda sanık Çağdaş Şenyüz’ün ikinci duruşma sonrasında tahliye edilmesine dair de itirazlar da yer aldı. Söz konusu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Ancak sanığın adli kontrol tedbirlerine bile uymaması kaçmayı gösterir bir delil olup somut olayda sanığın müteveffayı olay yerinde bırakıp kaçması da sanığın tutuklanması gerektiği gösterir bir delil iken savcılık makamının işbu beyanına katılmamız mümkün değildir.”

Dilekçenin sonuç kısmında Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulması talep edilerek, şunlar kaydedildi:

“Öncelikle sanığın kasten adam öldürmeden cezalandırılmasına, ‘olası kastla öldürme’ suçu oluştuğundan görevsizlik kararı talebimizi tekrar ederek dosyanın görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, adli kontrol kararına uymayarak imzayı atmayan sanık hakkında tutuklama kararı verilmesine, sanığın olası kast ile adam öldürme suçundan dolayı cezalandırılmasına, mahkeme aksi kanaatte ise dava dosyasında suçun işleniş biçimini, suç işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zaman ve yeri, suç konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını ve failin güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurarak işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın en üst hadden ceza verilmesine karar verilmesini talep ederiz.”

Umut Gündüz’ün ölümüne sebep olan ve yüzde 100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz, 4 aylık tutukluluğunun ardından "uzun tutukluluk iddiasıyla" ilk duruşma gerçekleşmeden serbest bırakılmış, mahkeme sürecininin kalanı boyunca tutuksuz yargılanmıştı.

Umut'un ailesi konuya ilişkin yayımladıkları basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm somut deliller ortada olmasına rağmen sanık Çağdaş Şenyüz’ün ‘Bilinçli Taksirle Adam Öldürmek’ten Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Evet, bu hukuksuzluk gözlerimizin içine baka baka yapıldı… Ancak bir kez daha vurguluyoruz, hâlâ geç değil. Adalet sağlanabilir, katil hak ettiği şekilde cezalandırılabilir. Yüksek sesle dile getirdiğimiz bu talep, sadece Umut için değil, bu ülkede yaşanan tüm hukuksuzlukların da son bulması içindir…"

Cinayetin ardından 557 gün boyunca adalet mücadelelerini sürdüren Umut'un ailesi, bisikletli cinayetlerinin önüne geçilmesi için sorumluların caydırıcı cezalar alması gerektiğini vurguluyor.

Açıklamalarında Gündüz Ailesi "Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin ‘trafik kazası’ denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam ediyor. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 291 bisikletli hayatını kaybetti" hatırlatmasında bulunurken benzer davalarda emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ün ‘Kasten Adam Öldürmek’ suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını ve en ağır cezayı almasının önemli olacağının altını çizdi.