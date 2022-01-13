Oğlu Umut Gündüz için adalet mücadelesi veren Menderes Gündüz ifadeye çağrıldı

Ankara'da alkollü bir sürücü tarafından öldürülen oğlu 19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz için adalet mücadelesini sürdüren Menderes Gündüz bugün karakoldan aranarak ifadeye çağrıldı.

Menderes Gündüz bugün saat 13.30'da Şehit Osman Avcı Polis Karakolu tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını duyurdu. Gündüz yaptığı açıklamada "Katillerin idari anlamda görmediği yargı ve kolluk kuvvet baskısı 'hukukun üstünlüğü ve adalet' diyen biz acılı ailelere gösterildi" dedi.

Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan katilin yargılandığı 57. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin kanıt ve somut deliller ışığında yargılamayı adil yapmadığını ve mahkemenin katile ödül gibi ceza verdiğini dile getiren Gündüz, buna karşılık gelecek hayalleri ve planları olan Umut'un hakkını savunan acılı aileninse ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Menderes Gündüz bugün karakola ifade vermeye çağrıldı.

Ne olmuştu?

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün aracıyla arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

27 Aralık'ta görülen karar duruşmasında mahkeme Çağdaş Şenyüz'e 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal indirimi uygularken, katil için tutuklama kararı da çıkarmadı.