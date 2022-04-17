Umut Gündüz’ün ailesi bisikletli ölümlere dikkat çekmek için eylem yaptı

Alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ailesi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabında bisikletli ölümlere ve Umut Gündüz’ün öldürülmesiyle ilgili görülen davanın sürecine dikkat çekmek için eylem yaptı.

Eyleme birçok bisiklet sürücüsü ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi destek verdi.

Turun son etabı olan Taksim Meydan’ında kurulan sahne önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis engel oldu.

Aile ve sürücüler bir bisiklet organizasyonunda bisikletli ölümlere dikkat çekilmesine müdahale edildiği için tepki gösterdi. Müdahale sonrası eylem sonlandırıldı.