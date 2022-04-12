Umut Gündüz'ün ailesi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılıyor

Bu yıl 10-17 nisan arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda #umutasesol Ailesi olarak bizlerde orda olacağız.



İstanbul 8.etapta #bisikletliölümlerdursun #kazadeğilcinayet diyerek Uluslararası bu tura katılım sağlayacağız.#TUR2022 #turofaturkey pic.twitter.com/kH8fKQmEcI