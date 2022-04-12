Umut Gündüz'ün ailesi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılıyor

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.
Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.
Umut Gündüz'ün ailesi, 10-17 Nisan arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına katılacaklarını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul 8.etapta 'bisikletli ölümler dursun', 'kaza değil cinayet' diyerek uluslararası bu tura katılım sağlayacağız" denildi.
Bu yıl 10-17 nisan arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda #umutasesol Ailesi olarak bizlerde orda olacağız.— Umut'A SESOL (@umutasesol) April 11, 2022
İstanbul 8.etapta #bisikletliölümlerdursun #kazadeğilcinayet diyerek Uluslararası bu tura katılım sağlayacağız.#TUR2022 #turofaturkey pic.twitter.com/kH8fKQmEcI