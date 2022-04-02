Menderes Gündüz'den Bekir Bozdağ'a: Soruyorum sana bu hangi vicdana sığar?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın " 23 yerinden birini bıçaklamayı serbest bırakmak vicdanımı sızlatıyor" notuyla paylaşılan konuşmasına oğlu Umut Gündüz için adalet mücadelesini sürdüren Menderes Gündüz'den yanıt geldi.

Adalet Bakanlığı'nın resmi sayfasından yapılan paylaşımı alıntılayan Menderes Gündüz, "Oğlum kural tanımaz alkollü sürücünün çarpıp kaçması sonucu öldürüldü. Senin savcın, hakimin tanıkları ve delilleri adil değerlendirmedi ve 4 yıl 5 ay ile katili ödüllendirdi. Soruyorum sana bu hangi vicdana sığar" ifadesini kullandı.