Umut Gündüz Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anıldı

Geçen sene 15 Temmuz'da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçmasıyla hayatını kaybeden bisikletçi Umut Gündüz, ölüm yıl dönümünde anıldı.
Geçtiğimiz yıl bir trafik cinayetinde hayatını kaybeden Türkiye Komünist Partisi üyesi bisikletçi Umut Gündüz, ölümünün yıl dönümü olan 15 Temmuz'da yoldaşları, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla Güvenpark'ta anıldı. Emniyet güçleri tarafından 15 Temmuz etkinlikleri bahane edilerek engellenmeye çalışılan anma, tüm engelleme girişimlerine rağmen tamamlandı.
Daha sonra, saat 19.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) bir anma programı gerçekleştirildi. "UmutaSesOl" başlığıyla yapılan etkinliklerin bir devamı olarak gerçekleştirilen program, "Umut'la yürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte bisikletli ölümlere dikkat çekilirken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz yaptığı konuşmada bütün baskılara ve engellemelere rağmen adalet mücadelesinin süreceğini belirtti; adalet mücadelesinin, eşit ve özgür bir ülke kurulana kadar süreceğini vurguladı.
Güvenpark'taki anma etkinliğinde tamamının açıklanması engellenen ve ardından NHKM'deki programda tamamı okunan açıklamanın tam metni şöyle: