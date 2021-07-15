Umut Gündüz Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anıldı

Geçen sene 15 Temmuz'da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçmasıyla hayatını kaybeden bisikletçi Umut Gündüz, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Geçtiğimiz yıl bir trafik cinayetinde hayatını kaybeden Türkiye Komünist Partisi üyesi bisikletçi Umut Gündüz, ölümünün yıl dönümü olan 15 Temmuz'da yoldaşları, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla Güvenpark'ta anıldı. Emniyet güçleri tarafından 15 Temmuz etkinlikleri bahane edilerek engellenmeye çalışılan anma, tüm engelleme girişimlerine rağmen tamamlandı.

Daha sonra, saat 19.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) bir anma programı gerçekleştirildi. "UmutaSesOl" başlığıyla yapılan etkinliklerin bir devamı olarak gerçekleştirilen program, "Umut'la yürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte bisikletli ölümlere dikkat çekilirken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz yaptığı konuşmada bütün baskılara ve engellemelere rağmen adalet mücadelesinin süreceğini belirtti; adalet mücadelesinin, eşit ve özgür bir ülke kurulana kadar süreceğini vurguladı.

Güvenpark'taki anma etkinliğinde tamamının açıklanması engellenen ve ardından NHKM'deki programda tamamı okunan açıklamanın tam metni şöyle:

Geçen yıl bugün yani 15 Temmuz 2020 tarihinde, 19 yaşında, bisiklet sporcusu, üniversite hayali kuran, UMUT GÜNDÜZ, antrenman sonrası bisikletle evine giderken, alkollü ve yüzde 100 kusurlu olarak araç kullanan, katil ÇAĞDAŞ ŞENYÜZ'ün aşırı hızla arkadan çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı günden davanın duruşmasının yapıldığı 24 Haziran 2021 tarihine kadar geçen zaman içinde, UMUT GÜNDÜZ adına yürüttüğümüz adalet çağrımız, katil ÇAĞDAŞ ŞENYÜZ'ün mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilmesiyle karşılıksız kalmıştır. Duruşmanın olduğu o gün, UMUT GÜNDÜZ'ün katilinin tutuksuz yargılanmasının devam etmesi kararıyla birlikte, davayı takip eden herkesin de tanık olduğu gibi, bisikletli ölümlere neden olan cezasızlık devam edilerek UMUT GÜNDÜZ'ün ölümüne neden olan benzer olaylar sonucu yaşanması muhtemel ölümler teşvik edilmiştir.

Bugün, 15 TEMMUZ 2021 ve UMUT GÜNDÜZ'ün ölümünün birinci yıl dönümü. Ailesi, arkadaşları, sevenleri olarak bizlerin; UMUT GÜNDÜZ'ün adı üzerinden tüm bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla bugüne kadar sürdürdüğümüz adalet mücadelemiz devam etmektedir. Bundan sonra da, başta UMUT GÜNDÜZ'ün katili olan ÇAĞDAŞ ŞENYÜZ'ün ve buna benzer bisikletli ölümlere neden olan sürücülerin "KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇLAMASIYLA" Ağız Ceza Mahkemesinde yargılanarak hak ettikleri cezaları alana kadar adalet arayışımız devam edecektir.

Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz'ün en ağır cezayı almasını istemekteyiz.