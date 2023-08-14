Umut arayan insanlara 'altın arayın' tavsiyesi

Türkiye'de halk günden güne daha fazla yoksullukla mücadele etmek zorunda kalırken, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen İhlas Haber Ajansı (İHA), hobi olarak iki yıldır altın tozu arayan İsmail Uslu'yla ilgili bir haber yayımladı.

Zonguldak’ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde 2 yıldır altın tozu arayan 68 yaşındaki Uslu, "Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı" dedi.

Uslu ayrıca, istisnasız her gün altın arayan birinin, "kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduğunu" iddia etti.

İHA bu iddiayı teyit etmek bir yana, "kaynağına denk gelme" şartını da kaldırıp, "Haftalık 10-13 gram altın çıkardılar" altbaşlığıyla sundu.