Ümraniyeli kadınlar pazarları istiyor: Belediye binasına yürüyen kadınlara polis müdahalesi

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin Armağanevler ve Atakent civarında kurulan pazarları kapatıp tek bir alanda toplamasına karşı yurttaşların tepkisi sürüyor. Ümraniyeliler pazarların kapatılmasıyla marketlere mahkum edildiklerini ve market fiyatlarını karşılamakta zorluk çektiklerini ifade ederken, eylemlere mahallenin kadınları öncülük ediyor.

Sendika'nın haberine göre; kadınlar bir kere daha pazarlarının kurulduğu alandan servislere binip Ümraniye Belediyesi’ne giderek eylem yapmak istedi. Ancak geçen hafta kullandıkları servis aracının bağlandığını öğrenen kadınlar, belediyeye kadar yürüme kararı aldı. Yürüme kararı alan kadınları ablukaya alan polis, yürümelerine engel oldu.

Polşs müdahalesinde bir kişi gözaltına alındı.

'20 senedir oy veriyoruz, neden böyle yapıyorlar?'

Polis saldırısının ardından ayrı ayrı belediyeye geçen kadınlar, belediye yönetiminden biriyle görüşmekte ısrar edince Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir kadınları dinlemek zorunda kaldı. Kadınlar evlerine yakın pazarın kapatılmasının hayatlarını zorlaştırdığını anlattı. Servis de konsa yakınlarındaki pazarın yerini tutmayacağını ifade eden kadınlar, yeni bir pazarın açılmasına karşı olmadıklarını ama evlerine yakın pazarın da kapatılmasını istemediklerini söyledi.

Kadınlar AKP’ye yıllardır oy verdiklerini hatta seçimde AKP için çalıştıklarını hatırlatıp o makamlara kendileri sayesinde geldiklerini söyledi. Devamında da kendilerini mağdur eden bu ısrarın sebebini anlamadıklarını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı: Yapılanlar hukuki

Özdemir ise yapılanların hukuki olduğunu söylemekle yetindi. Pazarcılar Odası’nın açtığı davanın sonunda da mahkemenin belediyeyi haklı bulduğunu ifade eden Özdemir, kadınlara kendilerinin seçtiği Meclis üyelerinin oylarıyla bu kararın geçtiğini ve mahkeme yoluyla da onaylandığını söyledi. Kadınlar Özdemir’e tepki gösterdi.