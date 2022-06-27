Ümraniye'de kadın cinayeti: Eşini boğarak öldürdü

Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Ümraniye’de 155’i arayan Gürsel K. (61) “Eşimi boğdum, nefes almıyor” diye ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül K.’nin (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

DHA'nın haberine göre Şengül K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül K.’nin olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ancak Şengül K. yoğun bakımda hayatını kaybetti. Geceleri bekçilik yaptığını ve olay günü uyuduğunu anlatan şüpheli Gürsel K.’nin emniyetteki ifadesi şöyle:

"Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım.”