Ümraniye'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Ümraniye’de dün akşam saat 23.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen olaya göre, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift arasında tartışma çıktı. Kavganın ardından genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü söyleyen saldırgan gözaltına alındı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Söz konusu haberlerde kadının ve saldırgan kocanın ismi paylaşılmadı.

Mahalle sakinlerinden Nail Eryılmaz “Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış” dedi.