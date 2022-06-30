Kadın cinayetini önlemek istedi, eşinin gözleri önünde öldürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen D.Y. fabrikada çalışan Cansu Y.'nin yanına giderek tartışmaya başladı. D.Y, Cansu Y.'nin arkadaşı V.K.'nin boğazına bıçak dayayıp kısa süre rehin aldı.

Cansu Y. ise olay yerinden uzaklaşırken çevredekilerin müdahalesi sonrası V.K.'yi bırakan D.Y., Cansu Y.'yi aramak istediği sırada kendisine müdahale eden Tolga K.'yi (33) bıçakladı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Tolga K. ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan D.Y. ise İncirlik Park Alanı'nda yakalandı. (İHA)