Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi 

Ankara Mamak'ta Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin, Ümitcan Uygun ve diğer iki sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ümitcan Uygun’la geceyi birlikte geçirdikten sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Tanrıkulu'nun ölümüyle ilgili iddianamede Uygun hakkında "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hankulu’nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde Uygun’un dışında Dilan C. ve Furkan G.’nin olduğu belirlenmişti. İddianamede Dilan C. ve Furkan G. hakkında "suç delillerini gizlemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hankulu’nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan kaynaklandığı belirtilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar 19 Ocak 2022 tarihinde Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Uygun'un Aleyna Çakır'ı darp ettiği görüntülere ilişkin dava

Ümitcan Uygun hakkında, geçen yıl Nisan ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ı darp ettiği görüntülere ilişkin dün bir dava daha açılmıştı. "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" ile "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan yargılanacak olan Ümitcan Uygun'un 5 yıla kadar hapsi istenmişti.