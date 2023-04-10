Ümit Özdağ'ın Erdoğan Toprak iddiasına Ece Güner'den yanıt

CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi avukat Ece Güner, İYİP'ten milletvekili adayı olmuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Güner hakkında bir iddiada bulundu. Özdağ; Erdoğan Toprak’ın Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istediği ancak CHP tüzüğünün buna izin vermediğini, bunun üzerine İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in devreye girdiğini öne sürdü.

Özdağ, “Akşener sık sık ‘Politikacı politikacının dostudur’ der. Ben ise ‘Politikacı politikacının rakibidir. Eğer politikacılar arasında dostluk varsa halka karşı kurulmuş çete söz konusudur‘ derim” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın bu iddiasına Güner’den yanıt geldi.

Güner, yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bazı yazılarda sayın Erdoğan Toprak’ın eşi olduğum ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak’la geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum…

Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sayın Meral Akşener’i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu ‘ucube sisteme‘ karşı çok mücadele ettik.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda dört kitap yazdım: Kitaplarım millet ittifakının anayasa taslağının ilham kaynaklarından biri oldu. Sn. Akşener de çalışmalarımı takdir ettiler. Bir saygı-sevgi bağı oluştu.

Bu seçimler öncesi de sayın Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti. Hem bu ‘ucube sisteme’ karşı mücadelesine büyük saygı duyduğum için, hem de bir kadın hakları savunucusu olarak ülkemizde cesur bir kadın liderin varlığına büyük önem verdiğim için, gurur duyarak kabul ettim.

Ayrıca İYİ Parti’nin ilkeleriyle görüşlerim uyumlu: Çağdaş demokrasiye bağlıyım, Atatürk ilkelerine bağlıyım, vatanıma bağlıyım.

İYİ Parti ailesi beni bağrına bastı ve bu yüzden müteşekkirim. İyi Parti’nin ve millet ittifakının bu seçimleri kazanması için ve 100. Yılda Cumhuriyet değerlerimiz ve demokrasimiz için, tüm gücümle mücadele edeceğim. Saygılarımla."