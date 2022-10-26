Ümit Özdağ'dan Sedat Peker hamlesi: Görüşmek için mektup yazdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ülkücü mafya Sedat Peker'le görüşmek için BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazdığını belirtti.

Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ yaptığı açıklamada suç örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan ülkücü mafya Sedat Peker'in "susturulması için" hükümetin kampanya başlattığını belirtti.

Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” diyen Özdağ, şunları söyledi:

''Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum. Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE’yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim."

Özdağ, bu ziyareti ve görüşmeyi engellemek için AKP'nin büyük bir çaba harcayacağını beklediğini belirtirken "BAE'nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ediyorum" dedi.

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