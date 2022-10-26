Sedat Peker'in ramazan kolilerini dağıtanlar ağır cezada yargılanacak

Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in geçen ramazan ayında Rize’ye gönderdiği yardım kolilerini dağıtanlar ve koli dağıtımını haber yapan gazetecinin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu tahmin edilen Sedat Peker'in geçen ramazan ayında Trabzon ve Rize'ye gönderdiği yardım kolileri nedeniyle Rize’de 10 kişi 2 Nisan 2022 tarihinde gözaltına alınmıştı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 10 kişi arasında bulunan Yılmaz Günay, Erkan Saymazlar ve Hüseyin Yılmaz hakkında Rize 2. Asliye Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, yardım kolilerini dağıtan Yılmaz Günay ve Erkan Saymazlar ile koli dağıtımını haberleştiren gazeteci Hüseyin Yılmaz’ın ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan cezalandırılması istenmişti.

Ağır cezada yargılanacaklar

Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi, suç örgütünün işlediği suçların ağır ceza mahkemesinin yetkisi dahilinde bulunduğu gerekçesiyle sanıkların Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verdi.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre mahkeme kararında şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar sanıklar Erkan Saymazlar, Hüseyin Yılmaz ve Yılmaz Günay haklarında üzerlerine atılı ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçunu işlediklerinden bahisle eylemlerine uyan TCK’nın 220/7, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları, sanık Yılmaz Günay hakkında ayrıca TCK 63 maddesinin uygulanması talebiyle kamu davası açılmış ise de iddianame içeriğine ve yapılan UYAP sorgusuna göre ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçu yönünden Sedat Peker hakkında birçok soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğunun, iddiaya konu suç örgütünün işlediği iddia edilen suçların ise ağır ceza mahkemesinin yetkisi dahilinde bulunduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla her ne kadar TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen ‘örgüt kurma, yönetme ve üyeliği’ suçu hakkında yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesine ait ise de örgütün işlediği iddia edilen suçlar ağır ceza mahkemesinin yetkisine girmesi halinde TCK 220. maddesinde düzenlenen suç yönünden de yargılama yapma görevinin ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilmesinin gerektiği anlaşılmakla, iddianameye konu belirtilen bu suç ile alakalı yargılama yapma görevinin ağır ceza mahkemelerine ait olması nedeni ile mahkememizin görevsizliğine; yargılamanın yapılması bakımından dosyanın görevli ve yetkili Rize Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine…”

'Ben gazetecilik görevimi yaptım'

Koli dağıtımını muhabiri olduğu Kuzeyteve haber sitesinde haberleştiren Hüseyin Yılmaz, hakkında açılan davaya ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olmasına tepki gösterdi.

“Ben, gazetecilik görevimi yaptım” diyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Sedat Peker’in yasağı mı var yardım yapmakla ilgili? Yasak vardı da biz bunu bilmiyorduk da haberi yaptık diye mi aldılar bizi? İfademizi verdik, 'Sedat Peker’le bir bağınız var mı' diye sordular. Sedat Peker’le sadece yapmış olduğum haberlerle ilgili bir bağım var. 2016'dan beri Cumhur İttifakı mitinglerinin hepsinde bulundum. Nevşehir’deki mitingine gittim; Niğde’de, Sivas’ta mitinge gittim. O dönemlerde Cumhur İttifakı’na destek veriyordu Sedat Peker. En iyi iş adamı ödülü verdi ona. Türkiye’nin en iyi iş adamı olarak tanıttı, yardımlarıyla ön plana çıkarttı, bunu devlet de sevdi. Trabzon’da yetmiş koli bırakıldı, gerisi Rize’ye bırakıldı. Belediyenin otoparkının içerisinde dağıtıldı. Muhtarlar geldi, aldı. Geriye kalan kısmı da orada belediye çalışanları vardı, işçiler vardı, onlara tek tek verildi. Kimse de geri çevirmedi. Herkes geldi, kolisini aldı gitti. Ben de 3 buçukta gittim, haber montajını yaptım. Sekiz civarında emniyetten aradılar, ‘İfade vermeniz gerek’ dediler. Gittik ifademizi verdik, gece saat 3’te çıktık oradan. Muhtar kolisini aldı ben de haberimi yaptım çıktım."

Peker’in yardım kolilerini dağıtanlar arasında bulunan ve hakkında dava açılan Yılmaz Günay, geçen ay Peker’ in evinde silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı.