Ümit Özdağ’dan Milli Eğitim Bakanı Tekin’e: 'Tarikatları eğitime soktuğu için yargılanacak'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tarikatlarla işbirliğine devam edeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’e tepki gösterdi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenleyen Özdağ, eğitime tarikatların girmesine itiraz ederek, ''Devlet cemaat ve tarikatlar arasında paylaştırılmış durumda. Türk milletinin elinden devleti alınmış durumda. Devletin değişik kurumları, değişik tarikat ve cemaatlere pazarlanmış durumda. Bu Türk devletinin mantığına aykırı. 4 bin senelik devlet anlayışımızda böyle bir şey yok'' değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurumlarında artan cemaat ve tarikat yapılanmalarına karşı 15 Temmuz hatırlatmasında bulunan Özdağ, ''Devleti FETÖ’ye teslim ettiler 15 Temmuz gecesi halk sokaktan topladı devleti, uçurumun kenarına gelmiş. Şimdi FETÖ gitti METÖ geldi. Onun için biz devleti tarikatlar ve cemaatlerden alıp sahibi olan Türk milletine geri vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı da bu yapmış olduğu politikalardan dolayı yargılanacak bir gün, yargılanacak'' dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasının video kaydınaysa ''Milli Eğitim Bakanlığını tarikat ve cemaatlere teslim eden Milli Eğitim Bakanı bir gün muhakkak yargılanacak" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, TBMM Genel Kurulu'nda "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim" dedi.