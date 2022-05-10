Ümit Özdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na çağrı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusu hakkında “Suriye ve sığınmacılar konusu… Bu konuda partimiz çok iddialı. En tutarlı söylemde bulunan 2011 tarihinden bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Biz komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik. Biz dile getirdikçe egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Artık sokaktaki vatandaş da hangi partiden olursa olsun elini vicdanına koyduğunda evet CHP doğruları söylemiştir diyor” sözlerini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki ifadelerine ilişkin CHP liderine çağrıda bulundu.

Özdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011’den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum” sözlerini söyledi.