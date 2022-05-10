İmamoğlu'na 'limon kumpası' davasında yetkisizlik kararı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den 100 ton limon satın alıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurmaca haber yapılmasıyla ilgili açılan davada yetkisizlik kararı verildi.

Yapılan kurgu haber sonrasında İmamoğlu, üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında 25.4.2020’de Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası savcılık, Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, çiftçi gibi konuşan arkadaşı Ömer Tuncel, cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen eski Demokrat Parti İlçe Başkanı Emrah Toraman'ın yanı sıra eski Kumkuyu Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'in ifadeleri alındı.

8 ay sonra iddianame hazırlanmıştı

Savcılığın olaydan 8 ay sonra hazırladığı iddianame Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Hazırlanan iddianamede, zanlılara İmamoğlu'nun itibarını sarsmak, yalan haber yapmak ve kamuoyu gözünde küçük düşürmek suçlamaları yöneltildi. 4 kişi hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Dava Erdemli'ye gönderilecek

Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada yetkisizlik kararı verildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu aşamada sanığın isnat edilen paylaşımların İstanbul adresinde müştekiye ulaştığına ilişkin herhangi bir delil de bulunmadı. Suça konu paylaşımların sanıkların adresleri olan Erdemli Mersin adresinden yapıldığının anlaşıldığı, bu nedenle sanıklar hakkında. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de isnat edilen eylemin ve dolasıyla suçun işlendiği yerin Erdemli Mersin olduğu anlaşıldığından iş bu davaya bakma görev ve yetkisinin de Erdemli Asliye Ceza mahkemelerine ait olduğu, suç yerinin Erdemli Adliyesi yargı sınırları içerisinde olması nedeniyle Erdemli Asliye Ceza Mahkemelerinin yetkili olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla mahkememizin yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde sanık hakkında iddianamede belirtilen eylemden ötürü yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Erdemli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi."

Ne Olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmuş, bir kameraman ve üreticinin de konuyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'na ‘yalan haber’ kurmaya çalıştıkları tuzağın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde adının Mahmut Dölek olduğu belirlenen yerel kameraman, bir narenciye üreticisine yönlendirmeler yaparak kurgu çekim gerçekleştiriyor, kameraman, narenciye üreticisine İmamoğlu'nun kendisine yakın üreticilerinden limon aldırdığını söyletiyordu.

Söz konusu kişilerin AKP ilçe yönetiminde görev üstlenen Ömer Tuncel ve yine AKP’ye yakınlığı ile bilinen Mahmut Dölek olduğu ortaya çıkmıştı. (ANKA)