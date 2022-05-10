İmamoğlu'nun yol haritasını yazdı: 'Aday gösterilmek istiyorum'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında adı sıkça geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içerisinde sürdürdüğü temasları köşesine taşıdı.

Balbay, "İmamoğlu’nun yolu!" başlıklı yazısında "İmamoğlu, sadece belediye başkanlığı ile sınırlı bir siyaset yapmayacağını her fırsatta ortaya koyuyor. Bir yandan genel iktidarın tüm medya birliklerini kullanarak saldırması, bir yandan ülke ölçeğinde siyaset yapması İmamoğlu’nu büyüttü" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının en çok konuşulan ismi olduğuna ve 'cumhurbaşkanı adaylığı' unvanını reddetmediğine dikkat çeken Balbay, yazısında "İmamoğlu halen belediye başkanlığı yapan parti büyükleriyle de diyalog halinde" bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Düşünce alışverişi, çerçevesinde onlarla yaptığı değerlendirme üç madde halinde özetlenebilir:

1- Ben cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyorum. Aday gösterilmek istiyorum.

2- Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, ondan daha çok çalışacağım.

3- 6’lı masanın adaylık konusunda alacağı karara sonuna kadar uyacağım. Saygı duyacağım.

Bize göre İmamoğlu’nun yol haritası bu."