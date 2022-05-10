İmamoğlu'na seslendi: 'Yalan söyledi adam... Artık cumhurbaşkanlığı hayalin bitti'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına yandaş isimleri de alarak yaptığı Karadeniz gezisine tepkiler sürüyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, "Bir dizi hata yaptı İmamoğlu seçildiği günden bu yana. Seçildi, haftasına kalktı gitti Bodrum'da tatile. İstanbul'da yağmur sel oldu. Adam ne dedi? 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim' dedi ve hastalıklı CHP'li kesim bunu kabullendi ve yaygara kopardı. Kusura bakmayın daha belediye başkanlığına seçileli bir ay olmuş. Neyin nesi bu? Arkadan Elazığ depremi oldu. Depreme gitmişken oradan bir de Sarıkamış'a gitti. Bir tarafta acıları paylaşmaya gidiyorsun ondan sonra kayak yapmaya gidiyorsun. Aynı kibir aynı tepeden bakma. İstanbul'da kar yağdı. Kardeşim yalan söyledi adam" ifadesini kullandı.

Son olaya da değinen Ataklı, "Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Ben iki kez söyledim yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'a bir şey yapılmadı ki" derken, "Senin artık cumhurbaşkanlığı hayalin bitti, koruyabilirsen İBB Başkanlığını koru" ifadesini kullandı.