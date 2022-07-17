Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na aday çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın" dedi.Özdağ, "Umudumuz, beklentimiz, çabamız Zafer Partisinin Cumhuriyetin kuruluş esaslarını temsil eden tek parti olarak yükselişini 2023 seçimlerine kadar sürdürmesidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunarak, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa buradan açık şekilde ifade ediyorum, bu bir şike adaylık olur. İkinci Ekmeleddin vakası olur. Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur" değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, istenildiği takdirde Zafer Partisi öncülüğünde bir başka ittifaka sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.