AKP Grup Başkanvekili: FETÖ’nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarında değinerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçladı.

TV100'de "Pazar Siyaseti" programında açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, "FETÖ’nünü siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur, CHP’dir ve CHP yönetimidir" dedi.

'Bu yüzsüzlüğü aşan arsızlığınızın tek sebebi yolun sonu görünüyor'

Akbaşoğlu’nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Gülen Cemaati'nin siyasi ayağı araştırılsın’ önergelerinin AKP ile MHP oylarıyla reddedilmesini hatırlatarak tepki gösterdi.

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bunu; FETÖ’nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verilen bütün önergelere ‘ret’ oyu kullanan bir grup başkanvekili, bu önergeleri veren partinin genel başkanına diyor. Bu yüzsüzlüğü aşan arsızlığınızın tek sebebi yolun sonu görünüyor” dedi.