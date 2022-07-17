CHP Grup Başkanvekili 15 Temmuz görüntülerini paylaştı: 'Bizde her şey belgeli'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da Meclis'te güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde, Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse olduğu görüldü.

Özkoç, paylaşımında, "15 Temmuz’da Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken, bana laf eden yalakalar, troller ‘darbecilerin yanında mı, milletin yanında mı olsam’ diye hesap yaparken CHP’liler Meclis’in kapısını açıyordu. Bizde her şey belgeli. Bayraktutan, Tezcan ve Köse, TBMM kapısını açarken" dedi.

Görüntüleri ilk olarak CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bayraktutan, paylaşımında "15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23.18'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekilimiz Sayın Bülent Tezcan ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Tufan Köse ile birlikte Gazi Meclis’e ilk gelen milletvekilleri olarak güvenlik kamerası görüntülerimiz" ifadelerini kullanmıştı.