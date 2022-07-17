Ümit Özdağ'dan İmamoğlu iddiası: 'Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulundu.

İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne süren Özdağ şöyle konuştu:

"Millete umut diye sundukları ama hemen fos çıkan bir İstanbul Belediye Başkanı var. Ortada İstanbul Belediye Başkanı olmaktan çok nöbetçi Cumhurbaşkanı adayı diye geziyor. Daha geçtiğimiz günlerde utanmadan Cengiz İnşaat'ı ziyarete gitti adam. Bu işte, Millet İttifakı denilen ittifakın karakterini gösteren bir ziyaret."