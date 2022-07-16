Kılıçdaroğlu'ndan 'göçmen planı' açıklaması: 'Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız'

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Lis Truss'ın sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği programa Türkiye gibi ülkeleri de ekleyerek genişletmeyi planladığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, ABD'nin Türkiye hakkında F-16 kararıyla ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden F-16' kararıyla ilgili "Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle 'dış güçler' demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız" diyerek tepki gösterdi.