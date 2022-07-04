Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı'na yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Türkiye'de iç savaş çıkacak' sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından, konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı ‘iç savaş çağrısı yaptığımı’ iddia ederek hakkımda suç duyurusunda bulunacağını açıklamış. Bu ahmak suçlamaya cevabı bugün saat 15.00’de Zafer Partisi genel merkezinde yapacağım basın toplantısı İle vereceğim. Bakalım kim neye hazırlanıyor. Bütün basın davetlidir” dedi.