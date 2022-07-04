İçişleri Bakanlığı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı" ifadelerinin ardından Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çataklı, Ümit Özdağ'ın "Türkiye’de iç savaş çıkacağı" iddiasına ilişkin olarak, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi" açıklamasını yaptı.

Çataklı, HDP'nin 5. Olağan Kongresi sırasında atılan sloganlar nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma hakkında da, "Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor" dedi.