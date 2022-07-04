Ümit Özdağ: Türkiye'de iç savaş çıkacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İl Kongresi'ne katılmak ve kentte bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a gitti.

Burada gündemdeki konuşalara ilişkin bir konuşma yapan Özdağ, Hatay'a girmesinin engellendiğini söyleyerek "Engelleme, Anayasa'nın ihlal edilmesiyle Süleyman Soylu'nun emriyle gerçekleşti. Vali'nin bu emri, yerine getirmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü 20 telefon konuşması olmuş ve Vali 'Bunu yapmayalım, yanlış oluyor' diyor. Ama Soylu'nun baskısıyla uygulama devam etti" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de “iç savaş çıkacağı" iddiasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı. Şu anda 8'inci parti olduğumuzu biliyoruz.

Yükselme trendimiz devam ediyor. Öyle bir sonuç alacağız ki; Türkiye çok şaşıracak. Dünyanın şaşıracağını düşünmüyorum. Çünkü ülkede yüzde 1 sığınmacı olduğu zaman, iktidarın oyu yüzde 1,2 düşüyor. Türkiye'de sığınmacı yüzde 10'dur.

İktidarın oyu, bu meseleden dolayı yüzde 12'ye düşer. Sabah değişik partilere oy vermek için evden çıkanlar, sandık başına vardıklarında; sandığa giden Suriyelileri görünce Zafer Partisi'ne oy vereceklerdir.”