Ümit Özdağ'dan Bakan Varank'a: 'Seninle ilgilenemem, zaten dayak yiyorsun'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" şeklindeki iddiası sonrası iki isim arasındaki tartışma sürüyor.

Bakan Varank son olarak, "İftirayı siyaset yapmak zanneden yalancıya; 'İki yeğenimi kamuda üst düzey göreve getirdiğim ve olumsuz işlere karıştıkları yalanını ispat et istifa edeceğim, yoksa sen edecek misin?' dedim, kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Değil siyasetçi senden sirk palyaçosu bile olmaz" ifadesini kullanmıştı.

Ümit Özdağ, Varank'ın paylaşıma cevaben şunları söyledi:

"Mustafa şimdi seninle ilgilenemem. Zaten Fuat Uğur’dan dayak yiyorsun. Söyle akrabalarına pudra şekeri sağlığa zararlı. Sen tarihin en akraba kayırıcı hükümetinin mensubu olarak Türk gençlerinin geleceğini çalan bir yaratıksın."