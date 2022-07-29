Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a: Alçak müfteri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt geldi.

Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullandı.