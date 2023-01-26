Ümit Özdağ'dan Akşener iddiası: 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz, gerekçesini sorma' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

“Geçen seçimde neden seçim ikinci tura kalmadı? Meral Akşener son bir ayda çalışmalarını durdurdu. Kampanya başladığı zaman oyları yüzde 16’ydı. Yüzde 7’ye kadar düşmesine müsaade etti. Meral Akşener’in aldığı oy kadar oy alsaydı seçim ikinci tura kalırdı. Bilerek yapıldığını biliyorum" diyen Özdağ, "Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, “Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma” dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı. Bunu açıklarsanız inkar ederim dedi" ifadesini kullandı.

'Ekrem İmamoğlu, ikinci Erdoğan’dır'

İmamoğlu'na ilişkin de konuşan Özdağ, “Ekrem İmamoğlu, ikinci Erdoğan’dır. CHP’deki Erdoğan’dır. İmamoğlu, büyükelçilerin cumhurbaşkanı adayı, Türk milletinin değil. İmamoğlu’nun siyasette kutsalı yok. Cengiz İnşaat’la da kucaklaşıyor, HDP ile de kucaklaşıyor. 'Atatürk’le de bir kahve içmeyi çok isterdim' diye reklam ajansı tarafından yazıldığı çok belli olan bir cümle ile insanların karşısına çıkıyor. Türkiye’nin 20 yıllık Erdoğan macerasından sonra bir de İmamoğlu macerasına ihtiyacı yok" dedi.