Ümit Özdağ'dan 'Abdullah Gül' iddiası: SP önerdi, CHP kabul etti

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olan Ümit Özdağ, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

2018 seçimlerinde Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü önerdiğini belirten Özdağ, CHP'nin bunu kabul ettiğini, toplantıya İYİP adına katılan kendisinin ise reddettiğini iddia etti.

"2018 seçimlerinde Abdullah Gül aday gösterilmek istendi. Bakın, Gül'ün adaylığı ile ilgili toplantıya ben bir arkadaşım ile birlikte gittim. O dönem İYİ Parti'deydim. Ve Abdullah Gül'ün adaylığını ben parti adına reddettim" dedi.

Altaylı'nın, "CHP'den mi geldi bu Gül ismi?" sorusuna Özdağ, "Saadet Partisi'nden geldi ama CHP onayladı" yanıtını verdi.